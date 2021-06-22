РИАМО - 22 июн. Специалисты согласовали проект центра социального обслуживания и отдела ЗАГС в Южном Бутове, объект построят в современном функциональном стиле, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

Здание построят на месте сноса объекта незавершенного строительства по адресу: ул. Брусилова, д. 21, стр. 3.

«Фасад облицуют фиброцементными матовыми и ребристыми панелями бежевого оттенка, которые будут задавать вертикальный ритм здания. Планировочная структура состоит из двух основных объемов, соединенных выступающим главным входом. Уверен, что во всех районах Москвы должны появляться новые социальные объекты, в том числе многопрофильные», — рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Здание предполагает разную этажность – от 3 до 4 этажей. Его общая площадь – 7 тыс. «квадратов». В одном корпусе будет располагаться ЗАГС, в другом – центр соцобслуживания.