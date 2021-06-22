РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 июн. Сотрудники полиции Подольска задержали 25-летнего иностранца, подозреваемого в краже телефона и денежных средств с банковской карты, сообщила пресс-служба УМВД России по городскому округу.

В дежурную часть Климовского отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 39-летнего местного жителя о том, что неизвестный около одного из домов на улице Вокзальной в микрорайоне Климовск похитил его мобильный телефон и банковскую карту, которой впоследствии расплачивался за покупки в различных магазинах. Общая сумма материального ущерба составила более 14 тыс. рублей.

Сотрудники полиции по подозрению в совершении преступления задержали ранее судимого 25-летнего уроженца одной из республик ближнего зарубежья. Похищенный мобильный телефон изъяли правоохранители.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного cтатьей 158 УК РФ (кража).

Подольский городской суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу.