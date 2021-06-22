РИАМО (МЫТИЩИ) - 22 июн. В городском округе Мытищи собрали 450 подписей за установку перехода на улице Матросова, сообщил руководитель НКО «Городские проекты в Мытищах» Ярослав Павлюков.

Представители отделения подали в администрацию петицию об установке перехода на улице Матросова. К обращению приложили 450 подписей жителей.

«Кампанию можно назвать уже удачной: мы сформировали запрос жителей, о нас написали несколько сообществ и СМИ, сняли видеосюжет на местном ТВ. Мы благодарим каждого человека, кто в ней участвовал. Без вас было бы невозможно создать общественный резонанс, на который администрация города уже обратила внимание. В социальных сетях встречалось мнение, что переход в этом месте не нужен, однако количество подписей говорит об обратном», - отметил Павлюков.

Он добавил, что на этом работа отделения не заканчивается.

«Будем добиваться положительного ответа из администрации и нового перехода на Матросова», - уточнил Павлюков.