РИАМО - 22 июн. Реконструкция развязки на пересечении МКАД с Осташковским шоссе завершится в III квартале 2022 года, там предстоит построить и реконструировать около 5 км дорог, 4 искусственных сооружения и надземный пешеходный переход, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.

«В настоящее время генеральной подрядной организацией ведутся работы по возведению опор путепроводов и съездов, устройству дождевой канализации, прокладке слаботочных систем», — сказал руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Он отметил, что реконструкция развязки позволит улучшить транспортную доступность районов Северное Медведково, Лосиноостровский, Бабушкинский и городского округа Мытищи Московской области, где проживает порядка 600 тыс. человек.

«Мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу до 2023 года завершить реконструкцию основных транспортных развязок на МКАД», — добавил Загрутдинов.