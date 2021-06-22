РИАМО (КОРОЛЕВ) - 22 июн. В Королеве на первом этапе реновации предложили расселить 11 домов, сообщил первый заместитель главы администрации Юрий Копцик.

В этом году губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил о старте программы реновации в Подмосковье. В Королеве 326 ветхих домов, 77 из них - бараки, в которых нет элементарных бытовых удобств.

«В Королеве на первом этапе программы предлагается расселить 11 домов площадью 7,2 тыс. кв. м. и обеспечить долгожданные достойные условия проживания 188 семьям наукограда», - написал Копцик в своем Instagram-аккаунте.

Решение о включении того или иного дома в программу будет приниматься с учетом мнения жителей в соответствии с федеральным законом.

На приеме вопрос расселения Копцик обсудил со старшими по самым ветхим домам, требующим расселения в первую очередь.

«Рассказал жителям обо всех требованиях и возможностях программы реновации. Далее эти вопросы будут обсуждаться на общих собраниях собственников, по итогам которых жители сами примут решение об участии в программе», - заключил Копцик.