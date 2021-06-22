РИАМО - 22 июн. Российские туристы после открытия авиасообщения с Турцией начали отказываться от туров на отечественные курорты и менять их, сообщает РИА Новости.
«Российские курорты меняют, есть запросы на это, но пока количественно и в долях оценить сложно», - сказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.
По данным туроператора «Интурист», замена путевок не относится к массовому явлению, однако туристы этим действительно интересуются. В настоящее время аннуляции единичны.
Согласно мнения эксперта, сделать перебронь обратно с России на Турцию проблематично. В основном это несет за собой оплату фактически понесенных затрат.
Ранее авиасообщение между Россией и Турцией было прервано из-за эпидемиологической ситуации в той стране.
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Текстовая трансляция
21 ИЮНЯ
- Президент РФ заявил, что страна отбила наиболее жесткий удар коронавируса. Некоторые меры, принятые во время пандемии, обладают бессрочным характером.
- Стали известны наиболее опасные симптомы индийского штамма Covid‑19. Во время первой волны пандемии такой симптом, как диарея, встречался реже.
- Первые антиковидные рестораны заработали в Москве. На текущий момент в реестре компаний числятся свыше 100 участников.
- Более 40 млн писем о вакцинации от Covid‑19 отправили жителям Подмосковья. Также специалисты мониторят запросы граждан в социальных сетях и готовят ответы на них.
- Непривитым сотрудникам закрыли вход в Дом правительства Подмосковья. Сделать прививки можно в городских поликлиниках, а также мобильных пунктах.
- В Подмосковье не планируют отказывать в плановой помощи не вакцинированным жителям. Пока этот вопрос в региональном Минздраве не рассматривается.
- Организаторов вечеринки на Северном речном вокзале могут оштрафовать на 1 млн руб. Были нарушены требования социального дистанцирования.
- В столице продолжается прием заявок на создание антиковидных зон в кафе и ресторанах. В настоящее время в реестре компаний находится свыше 100 участников.
- Министр здравоохранения РФ посоветовал прививаться от Covid‑19 раз в полгода. При этом при стабильной ситуации с распространением вируса можно прививаться раз в год.
- Глава Минздрава РФ рассказал о росте заболеваемости Covid‑19 в 65 регионах. Жителей призвали ограничивать контакты с другими людьми до достижения коллективного иммунитета.
- Свыше 100 ресторанов Москвы планируют участвовать в эксперименте c Covid‑free‑зоной. В такие заведения смогут попасть только те граждане, которые вакцинировались от Covid‑19.
- Песков: Ревакцинация от Covid‑19 является неизбежной. Официальный представитель Кремля подчеркнул, что повторную прививку необходимо сделать, чтобы защитить себя и обезопасить близких от опасной инфекции.
- В Центре Гамалеи поддержали решение Андрея Воробьева вакцинироваться трижды. Недавно губернатор поставил третью прививку от коронавируса.
- В Подмосковье число привившихся от Covid‑19 выросло в 10 раз. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регион оперативно поставляют новые дозы вакцины от коронавируса.
- Еще 997 пациентов вылечились в Подмосковье от Covid‑19. За сутки скончались 13 человек.
- Власти Москвы не отмечают улучшений в ситуации с коронавирусом. Теперь в Москве работают 35 КТ‑центров диагностики Covid‑19.
- В России готовят программу ревакцинации от коронавируса. Ревакцинация коснется тех россиян, у которых уровень антител к коронавирусу снизился до минимальных значений.
- Горожан пригласили привиться от Covid‑19 в павильонах «Здоровая Москва». Вакцинация проходит бесплатно.
- Более 60% сотрудников «Мострансавто» привились от Covid‑19. Выездные пункты вакцинации работают в автопарках.
- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:
- Названы ведомства‑лидеры Подмосковья по числу вакцинированных сотрудников. В зеленой зоне находится 15 ведомств.
- 33 заявки на выездную вакцинацию от Covid‑19 подали в Подмосковье. Подать заявку на выезд мобильной бригады по вакцинации может предприятие или СНТ.
- Еще 3098 пациентов выздоровели после коронавируса в столице. За сутки госпитализировано 1656 Covid‑пациентов.
- Более 42 тыс человек привились от Covid‑19 за три дня в Подмосковье. В целом темпы вакцинации увеличились в 2–3 раза на территории всего Подмосковья.
- 11 тыс человек подали заявки на участие в розыгрыше подмосковной квартиры после вакцинации. В Подмосковье разыграют трехкомнатную квартиру среди тех, кто сделает прививку от Covid‑19.
- Темпы вакцинации от Covid‑19 на подмосковных предприятиях увеличились. Региональные предприятия могут подать заявку на вакцинацию от коронавируса непосредственно в самих организациях.
- За сутки в России зарегистрировали 17 378 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 811больных. В Москве - 7 584.
- Еще 1,5 тыс коек для Covid‑пациентов планируют развернуть в Подмосковье до 10 июля. Среднесуточное количество госпитализаций пациентов с коронавирусом в регионе составляет чуть более тысячи человек.
- Подмосковье своевременно получает новые дозы вакцины от Covid‑19:
- В Москве проведут исследование вакцины «Спутник V» для подростков. Оно продлится год.
- Обязательную вакцинацию могут распространить на московских производителей и поставщиков. У многих производителей есть распределительные центры, которые относят к торговле.
- Прививку от Covid‑19 можно сделать в 7 столичных офисах «Мои документы». Также вакцинироваться можно в поликлиниках, ТЦ, частных медцентрах, павильонах «Здоровая Москва»
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