РИАМО - 22 июн. Кабинет компьютерной томографии заработал в поликлинике №2 Химкинский областной больницы, на новом КТ-аппарате проводятся исследования пациентам с коронавирусом и подозрением на него, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Новый компьютерный томограф применяется для оценки поражения легких, но также может быть использован для диагностики заболеваний костной ткани, различного рода воспалений», – рассказал главный врач Химкинской областной больницы Владислав Мирзонов.

Он уточнил, что в смену аппарат будет делать свыше 40 исследований.

Аппарат закуплен по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Оснащение осуществлялось под контролем дирекции единого заказчика министерства здравоохранения региона.