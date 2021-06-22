РИАМО (КОРОЛЕВ) - 22 июн. В Королеве зажгли свечи в память о погибших во время Великой Отечественной войны, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

Акция «Свеча памяти» прошла у мемориала Славы вечером накануне Дня памяти и скорби. Волонтеры с помощью свечей выложили фрагмент монумента Родина-мать и слова: «Королев помнит».

«Акцию мы проводим ежегодно, всегда нам помогают не только волонтеры, но и жители, проходящие мимо. Они останавливаются, начинают нам помогать выкладывать свечи, зажигать их. Это значит, что память жива, что для нас подвиг наших дедов - не просто слова», - сказал участник акции.

После зажжения свечей участники почтили память павших минутой молчания.