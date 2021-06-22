РИАМО - 22 июн. В столице на 90% пройден тоннель, необходимый для того, чтобы создать пересадку между действующей станцией «Марьина Роща» Люблинско-Дмитровской линии и строящейся станцией Большой кольцевой линии метрополитена, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Близятся к завершению горнопроходческие работы по сооружению пешеходных коридоров, по которым пассажиры смогут осуществлять пересадку с Большого кольца на салатовую ветку. На сегодняшний день 4 из 6 ходков пройдены, оставшиеся будут готовы к концу лета», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что пересадочный узел между станциями – это тоннель протяженностью порядка 136 м. Он соединит западный торец станции «Марьина Роща» Большой кольцевой и центральную часть среднего зала одноименной станции Люблинско-Дмитровской линии.

Генеральный директор АО «Мосметрострой» Сергей Жуков отметил, что горнопроходческий способ работ применяется из-за сложного расположения возводящейся станции Большой кольцевой.

По словам Жукова, из-за того, что действующая станция, находится выше возводящейся «Марьиной Рощи», буровзрывной способ запрещен. По этой причине пешеходные коридоры разрабатываются на отбойных молотках вручную.

Он подчеркнул, что гидроизоляционные и монолитные работы ведутся в ходках, которые уже прошли. Кроме того, здесь армируются лестничные сходы. Согласно планам, на пересадке предусмотрено 4 эскалаторные ленты длиной 25 м.

Строительством пересадки между одноименными станциями занимается АО «Мосметрострой».

«Марьина Роща» представляет собой одну из глубоких станций Большого кольца, которые сооружаются на глубине 70 м. Она входит в состав северо-восточного участка вместе со станциями «Сокольники» и «Рижская».

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