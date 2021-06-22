РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 22 июн. Пробка протяженностью около 6,5 км образовалась на выезде из подмосковного Красногорска утром во вторник, следует из данных сервиса «Яндекс. Карты».

На Новорижском шоссе в сторону Москвы движение затруднено от гипермаркета «Глобус» до пересечения со 2-й Лыковской улицей. Участок более 6,5 км обозначен на карте красным.

Также осложнено движение по Ильинскому шоссе. До Заводской улицы пробка, далее скорость потока снижена до станци МЦД-2 Павшино.

Небольшая пробка образовалась на эстакаде на пересечении Ильинского и Волоколамского шоссе, затруднен въезд со стороны Павшинской поймы.