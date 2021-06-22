РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 22 июн. В Домодедове возложили цветы к обелиску Славы в честь Дня памяти и скорби, передает корреспондент «РИАМО в Домодедове».

Участие в возложении цветов приняли глава Домодедова Александр Двойных, депутат Московской областной думы Олег Жолобов, советник главы округа Михаил Ежокин, председатель совета депутатов муниципалитета Леонид Ковалевский и другие.

Также цветы возложили к памятнику воинам-интернационалистам и на аллее Славы.

День памяти и скорби отмечается в России 22 июня.