РИАМО - 22 июн. С 14 по 20 июня электропоезда ЦППК перевезли 7,6 млн пассажиров, что почти на 10% меньше, чем неделей ранее, с 7 по 13 июня этот показатель составил 8,4 млн, сообщили РИАМО в пресс-службе АО «Центральная ППК».

В Москве с 14 по 20 июня была объявлена нерабочая неделя. Это связано с увеличением числа зараженных Covid-19.

Для обеспечения безопасности пассажиров на станциях и в поездах компании регулярно проводится тщательная дезинфекция. Обеззараживающим раствором каждые два часа обрабатывают оборудование и контактные поверхности: автоматы по продаже билетов, валидаторы, турникетный линейки, подоконники кассовых окон.

Кроме того, три раза в день обрабатывают дезинфицированными растворами контактные поверхности в поездах: поручни, ручки дверей, диваны, подоконники. Во всех салонах собственных поездов беспрерывно работают системы обеззараживания воздуха.

Компания просит по возможности отказаться от необязательных поездок, а также напоминает о необходимости ношения масок и перчаток в общественном транспорте.