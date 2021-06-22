РИАМО - 22 июн. Жителям столицы из-за аномальной жары, установившейся в мегаполисе, рекомендуют соблюдать ряд правил, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Так, в жаркие дни нужно надевать легкую, светлую одежду из натуральных тканей и обязательно носить головной убор. Перед выходом следует использовать солнцезащитные средства.

Кроме того, следует помнить, что в жаркие дни работать на открытом воздухе желательно до 10:00 или после 16:00.

Еще врачи рекомендуют пить не менее 1,5 л воды и по возможности не выходить на улицу.

Во вторник в Москве воздух прогреется до плюс 33–35 градусов. Синоптики обещают переменную облачность, без осадков.

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