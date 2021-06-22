РИАМО - 22 июн. Температура воздуха в столице во вторник может прогреться до плюс 32-35 градусов, а в Подмосковье — до плюс 30-35 градусов. Таким образом, в этот день может быть побит рекорд 1917 года, когда было плюс 31,8 градуса, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Instagram-аккаунте.

Установившаяся температура воздуха в регионе на 12-14 градусов теплее, чем должно быть по климатической норме.

Во вторник сохранится небольшая облачность. Осадков не будет, а скорость ветра составит не более 1-6 м/с.

«При этом атмосферное давление будет меняться мало и составит 752 мм рт. ст.», — сказал Тишковец.

В конце недели в Москве возможен ураган с грозой и градом, причиной этому может стать перегрев в атмосфере.

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