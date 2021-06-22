РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 22 июн. В рамках акции «Свеча памяти», посвященной Дню памяти и скорби, выложили карту Домодедова из 11,5 тыс. свечей, передает корреспондент «РИАМО в Домодедове».

«80 лет назад началась Великая Отечественная война, и из Домодедова ушло на фронт 11,5 тыс. человек. И сегодня мы из 11,5 тыс. свечей выкладываем на главной площади города карту Домодедова и слово «Помним» для того, чтобы напомнить нашим жителям об этом дне, чтобы память о наших героях всегда оставалась с нами», - сказала зампред комитета по культуре, делам молодежи и спорту администрации округа Альбина Таишева.

Инициатором акции выступил молодежный центр «Победа». К ней присоединились молодежные организации, волонтеры и неравнодушные жители.

После зажжения карты на площади станцевали вальс в честь выпускников 1941 года.

День памяти и скорби отмечается в России 22 июня.