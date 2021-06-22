РИАМО - 22 июн. Специалисты согласовали проектную документацию по ремонту здания, расположенного по адресу: Чистопрудный бульвар, дом 14, строение 3. Здание является объектом культурного наследия регионального значения, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Речь идет о знаменитой достопримечательности «Дом со зверями». Сотрудники подрядной организации обновят проводку в здании, систему водоснабжения, канализацию. Кровлю заменят, чердак, фасад и цоколь отремонтируют.

Кроме того, рабочие обновят штукатурку рустовки, а старую керамогранитную плитку заменят. Также проведут ремонт подъездов и вестибюлей в жилом здании.​

«Фасады промоют, отремонтируют кирпичную кладку стен и знаменитые лепные декоративные элементы. В местах повреждения стены обработают защитными препаратами. Заменят отливы на балконах, уложат новую плитку, очистят от коррозии и окраски ограждения и другие металлические элементы», — рассказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Это бывший доходный дом храма Троицы на Грязех у Покровских ворот. Здание построили в начале XX века. Община церкви или сдавала квартиры, или предоставляла их нуждающимся прихожанам. На доход от дома храм содержал приходскую школу и поддерживал семьи с малым доходом.

Первоначально дом был 4-этажным, но после войны были надстроены еще 2 этажа. Из-за этого часть декора пришлось разрушить, как и ограду, которая венчала здание.