РИАМО - 22 июн. За год в проекте городского психолого-педагогического центра «Классный час с Городским психолого-педагогическим центром» поучаствовали свыше 2 тыс. детей из 98 московских школ, сообщили РИАМО в пресс-службе департамента образования и науки Москвы.

В рамках сессий дети развили функциональную грамотность и узнали о повышении работоспособностьи

Кроме того, школьникам стало известно о том, как анализировать проблемы самостоятельно. Также им рассказали о том, как выстраивать коммуникацию и применять приобретенные навыки при решении жизненных задач.

Онлайн-встречи, на которых довелось побывать детям, посвятили темам: как научиться отличать настоящую дружбу, как правильно отказать, чтобы не обидеть другого человека.

Для того, чтобы поучаствовать в коуч-сессиях, классному руководителю необходимо перейти на сайт центра по ссылке: , выбрать тему встречи, дату и зарегистрировать класс.

Поучаствовать в сессиях может любой желающий, количество сессий для участия – не ограничено. В настоящее время для учащихся выпускных классов разработана встреча, которая посвящена подготовке к экзаменам.