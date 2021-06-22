РИАМО - 22 июн. Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что для ревакцинации от коронавируса подойдет вакцина «Спутник Лайт», сообщает РИА Новости.

Это касается тех граждан, которые привились препаратами «ЭпиВакКорона» или «КовиВак».

«В целом, для ревакцинации достаточно «Спутника Лайт», — сказал Гинцбург.

Российская вакцина «Спутник Лайт» появится на рынке в ближайшую неделю. В Минздраве РФ разработали рекомендации для ревакцинации от коронавируса в стране. Делать это нужно каждые 6 месяцев.

Массовая вакцинация в России началась в январе этого года. Сделать прививки могут люди старше 18 лет.

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Текстовая трансляция

21 ИЮНЯ

- Президент РФ заявил, что страна отбила наиболее жесткий удар коронавируса. Некоторые меры, принятые во время пандемии, обладают бессрочным характером.

- Стали известны наиболее опасные симптомы индийского штамма Covid‑19. Во время первой волны пандемии такой симптом, как диарея, встречался реже.

- Первые антиковидные рестораны заработали в Москве. На текущий момент в реестре компаний числятся свыше 100 участников.

- Более 40 млн писем о вакцинации от Covid‑19 отправили жителям Подмосковья. Также специалисты мониторят запросы граждан в социальных сетях и готовят ответы на них.

- Непривитым сотрудникам закрыли вход в Дом правительства Подмосковья. Сделать прививки можно в городских поликлиниках, а также мобильных пунктах.

- В Подмосковье не планируют отказывать в плановой помощи не вакцинированным жителям. Пока этот вопрос в региональном Минздраве не рассматривается.

- Организаторов вечеринки на Северном речном вокзале могут оштрафовать на 1 млн руб. Были нарушены требования социального дистанцирования.

- В столице продолжается прием заявок на создание антиковидных зон в кафе и ресторанах. В настоящее время в реестре компаний находится свыше 100 участников.

- Министр здравоохранения РФ посоветовал прививаться от Covid‑19 раз в полгода. При этом при стабильной ситуации с распространением вируса можно прививаться раз в год.

- Глава Минздрава РФ рассказал о росте заболеваемости Covid‑19 в 65 регионах. Жителей призвали ограничивать контакты с другими людьми до достижения коллективного иммунитета.

- Свыше 100 ресторанов Москвы планируют участвовать в эксперименте c Covid‑free‑зоной. В такие заведения смогут попасть только те граждане, которые вакцинировались от Covid‑19.

- Песков: Ревакцинация от Covid‑19 является неизбежной. Официальный представитель Кремля подчеркнул, что повторную прививку необходимо сделать, чтобы защитить себя и обезопасить близких от опасной инфекции.

- В Центре Гамалеи поддержали решение Андрея Воробьева вакцинироваться трижды. Недавно губернатор поставил третью прививку от коронавируса.

- В Подмосковье число привившихся от Covid‑19 выросло в 10 раз. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регион оперативно поставляют новые дозы вакцины от коронавируса.

- Еще 997 пациентов вылечились в Подмосковье от Covid‑19. За сутки скончались 13 человек.

- Власти Москвы не отмечают улучшений в ситуации с коронавирусом. Теперь в Москве работают 35 КТ‑центров диагностики Covid‑19.

- В России готовят программу ревакцинации от коронавируса. Ревакцинация коснется тех россиян, у которых уровень антител к коронавирусу снизился до минимальных значений.

- Горожан пригласили привиться от Covid‑19 в павильонах «Здоровая Москва». Вакцинация проходит бесплатно.

- Более 60% сотрудников «Мострансавто» привились от Covid‑19. Выездные пункты вакцинации работают в автопарках.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- Названы ведомства‑лидеры Подмосковья по числу вакцинированных сотрудников. В зеленой зоне находится 15 ведомств.

- 33 заявки на выездную вакцинацию от Covid‑19 подали в Подмосковье. Подать заявку на выезд мобильной бригады по вакцинации может предприятие или СНТ.

- Еще 3098 пациентов выздоровели после коронавируса в столице. За сутки госпитализировано 1656 Covid‑пациентов.

- Более 42 тыс человек привились от Covid‑19 за три дня в Подмосковье. В целом темпы вакцинации увеличились в 2–3 раза на территории всего Подмосковья.

- 11 тыс человек подали заявки на участие в розыгрыше подмосковной квартиры после вакцинации. В Подмосковье разыграют трехкомнатную квартиру среди тех, кто сделает прививку от Covid‑19.

- Темпы вакцинации от Covid‑19 на подмосковных предприятиях увеличились. Региональные предприятия могут подать заявку на вакцинацию от коронавируса непосредственно в самих организациях.

- За сутки в России зарегистрировали 17 378 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 811больных. В Москве - 7 584.

- Еще 1,5 тыс коек для Covid‑пациентов планируют развернуть в Подмосковье до 10 июля. Среднесуточное количество госпитализаций пациентов с коронавирусом в регионе составляет чуть более тысячи человек.

- Подмосковье своевременно получает новые дозы вакцины от Covid‑19:

«Мы видим большое количество желающих сделать вакцину даже в ночное время. <…> Запись увеличилась в 4-4,5 раза. Спасибо огромное министерству здравоохранения России. Мы своевременно получаем новые дозы вакцины», - сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом регионального правительства и главами округов.

- В Москве проведут исследование вакцины «Спутник V» для подростков. Оно продлится год.

- Обязательную вакцинацию могут распространить на московских производителей и поставщиков. У многих производителей есть распределительные центры, которые относят к торговле.

- Прививку от Covid‑19 можно сделать в 7 столичных офисах «Мои документы». Также вакцинироваться можно в поликлиниках, ТЦ, частных медцентрах, павильонах «Здоровая Москва»