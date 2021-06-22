РИАМО - 22 июн. Правоохранители задержали ранее судимого 42-летнего жителя Подмосковья, подозреваемого в серии краж из домов и гаражей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Установлено, что сначала злоумышленник выбирал объект преступления и несколько дней отслеживал, когда хозяев нет дома, также он изучал замки.

«Затем с применением специализированных инструментов повреждал замки и проникал в жилища, гаражные боксы, откуда похищал ювелирные украшения, электроинструменты, шины для автомобилей и другие ценные вещи. Украденное имущество он вывозил на автомобиле», – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

В результате, подозреваемый совершил 10 краж на территориях 7 городских округов Московской области: Балашихи, Дмитровского, Мытищинского, Одинцовского, Орехово-Зуевского, Сергиево-Посадского и Щелковского. Общая сумма ущерба составляет порядка 7 млн рублей. Мужчина был задержан в Электростали.

Во время досмотра его жилища и гаража оперативники обнаружили и изъяли ювелирные украшения, орден Отечественной войны, саблю, нож, арбалет, 6 комплектов автомобильной резины, различные измерительные приборы, а также инструменты, которые использовались правонарушителем для вскрытия замков. По данному факту возбуждено уголовное дело.