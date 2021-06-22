РИАМО - 22 июн. В центре госуслуг «Мои документы» Мещанского района столицы начался капитальный ремонт, здание находится по адресу: Слесарный переулок, дом 5, оно было построено в 1917 году, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«До начала работ строение площадью более 1410 кв. м находилось в неудовлетворительном состоянии. В кладке стен фасадной части имеются повреждения, облицовка цоколя требует замены. Конструкция кровли потеряла несущую способность и устойчивость. Инженерные системы требуют ремонта, а какие-то — полной замены. Внутренняя отделка помещений пришла в негодность», — говорится в сообщении.

В настоящее время рабочие демонтируют старые покрытия полов и перегородки, облицовку стен и инженерные системы. Далее последует заливка новой стяжки полов, возведение перегородок, монтаж инженерных систем, отделочные работы.

На здание планируют установить новую стропильную конструкцию и кровельное покрытие из металлочерепицы площадью 1170 кв. м. Кирпичную кладку отремонтируют, оштукатурят и заново покрасят фасад площадью более 1000 кв. м а цоколь площадью 55 кв.м облицуют керамогранитом.

Для маломобильных посетителей предусмотрено устройство звуковой сигнализации, помещение оборудуют визуальными и тактильными средствами информации. Все работы планируют завершить в этом году.