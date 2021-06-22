РИАМО - 22 июн. К тестовому проекту по ведению медицинских электронных карт присоединились еще две детские московские поликлиники, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Несмотря на пандемию, мы продолжаем реализацию крупнейших городских проектов, в том числе по цифровизации здравоохранения. Еще две детские поликлиники с сегодняшнего дня приступают к ведению исключительно электронных медицинских карт», — сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она уточнила, что речь идет о поликлиниках №№ 30 и 52. Ранее от бумажных карт отказались в детских поликлиниках №№ 110 и 122. Сейчас в столице уже четыре медучреждения, которые работают с медкартами пациентов исключительно в цифровом формате.

Отказ от ведения бумажных карт освобождает для врача больше времени, которое он может уделить пациенту. Электронная медкарта удобна тем, что медицинские сведения не потеряются, а будут всегда под рукой.​