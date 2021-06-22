РИАМО - 22 июн. Инновационно-образовательный комплекс «Техноград» на ВДНХ проведет онлайн-курс «Шесть навыков эффективного соискателя», участие бесплатное, курс состоит из 5 вебинаров и онлайн-сессии с вопросами и ответами, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Образовательные продукты «Технограда» помогают москвичам выстраивать стратегию личного и профессионального развития в любом возрасте. Навыки трудоустройства и самопрезентации — важные составляющие успешного карьерного роста. Курс для соискателей проводят уже в 7 раз. 768 слушателей оценили положительный эффект от обучения, а 151 подал заявку на индивидуальное сопровождение в поиске работы по итогам курса», — сказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Занятия стартуют 24 июня. Слушателям объяснят этапы поиска работы, как правильно составить резюме, из каких блоков оно состоит. Третий вебинар расскажет о ресурсах и сайтах для поиска работы. На четвертом вебинаре участники научатся составлять сопроводительное письмо, а на пятом — готовиться к собеседованию.

Последнее занятие представляет собой онлайн-сессию с карьерным коучем, где соискатели смогут задать интересующие вопросы в прямом эфире. Обучение бесплатное, однако нужно зарегистрироваться.​