РИАМО - 22 июн. Музей Победы на Поклонной горе во вторник организует специальную онлайн-программу, приуроченную ко Дню памяти и скорби, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В этот день гостей ожидают тематические выставки, экскурсии и фильмы о войне, поучаствовать могут все желающие без регистрации и бесплатно.

«В годовщину начала Великой Отечественной войны Музей Победы хотел бы напомнить своим виртуальным посетителям о первых, самых трагических ее месяцах и о том, каким по-настоящему тяжелым испытанием стала война для всего советского народа», — рассказал директор Музея Победы Александр Школьник.

На сайте музея во вторник с 09:00 начнется онлайн-выставка «Враг будет разбит. Победа будет за нами!..». Она посвящена первым месяцам Великой Отечественной войны. Гости смогут увидеть более 150 оцифрованных документов, фотографий, агитационных плакатов, художественных картин из фонда Музея Победы и других государственных архивов.

В онлайн-кинотеатре «Поклонка» в 09:00 покажут художественный фильм «Баллада о солдате» режиссера Григория Чухрая. Картина повествует о нескольких днях из жизни солдата Алексея, который едет с фронта повидаться с матерью.

В 11:00 начнется онлайн-экскурсия «Брест». Гости увидят мультимедийный макет легендарной крепости, трехмерные панорамы сражений, личные вещи солдат, врачей и медсестер. А также зрителям расскажут, как сложились судьбы защитников крепости.

На сайте музея в 12:00 опубликуют специальный выпуск программы «День в истории. Перемышль. 22 июня 1941 года». В этом небольшом городе началась одна из первых контратак Красной армии.

Виртуальная экскурсия «Оккупация» начнется в 13:00. Зрители увидят сожженные фашистами смоленские деревни, и узнают, как жили люди в условиях оккупации.​

День памяти и скорби — памятная дата. Отмечается ежегодно 22 июня в России, Украине («День скорби и чествования памяти жертв войны») и Белоруссии («День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны») в годовщину начала Великой Отечественной войны.