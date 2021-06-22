РИАМО - 22 июн. Медиаплатформа #Москвастобой совместно с Музеем Победы анонсировали две видеоэкскурсии о том, каким был мир в предверии Второй мировой войны, мероприятие приурочили ко Дню памяти и скорби, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В экскурсии «Мир накануне войны» Дмитрий Аксенов поведает зрителям о ситуации в мире перед конфликтом и проведет гостей по Залу исторической правды Музея Победы. Гостям покажут кадры кинохроники 1920-1930 годов, они узнают о реваншистских настроениях в Германии и приходе к власти национал-социалистов, о политике умиротворения, которую вели западные страны.

Важной темой разговора станет попытка Советского Союза повлиять на ситуацию в мире. В продолжение темы гости услышат о вторжение Италии в Эфиопию, агрессию Японии против Китая, аншлюс Австрии (присоединение к Германии) и раздел Чехословакии. Кроме того, обсудят заключение договора о ненападении между СССР и Германией. Экскурсия «Мир накануне войны» длится около 10 минут.

В Зале исторической правды Музея Победы Елизавета Баева расскажет о том, в каких обстоятельствах СССР вступил в войну. Также будет затронута великих строек 1930-х годов, стахановского движения, сталинской Конституции, пионерской организации, системы ГТО («Готов к труду и обороне»), а также становления советского образования и подвигов граждан СССР, например знаменитого беспересадочного перелета Москва — Северный полюс — Портленд.

На наглядной инфографике зрителям продемонстрируют прогнозы о том, каких бы результатов добилась страна в конце пятилетки — в 1942 году, если бы не случилась война.

#Москвастобой — онлайн-проект, запущенный столичным комитетом по туризму в марте 2020 года. На платформе публикуют лекции, театральные постановки, онлайн-экскурсии, мастер-классы, кулинарные шоу, модные показы и многое другое. Сегодня пользователям доступно более 750 видеоматериалов, а для иностранных зрителей есть англоязычная версия проекта — #Moscowwithyou.