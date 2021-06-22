РИАМО - 22 июн. Загруженность столичных дорог во вторник вечером может достичь 7 баллов из 10 возможных, сейчас плотность движения оценивается в 3 балла, сообщается в Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Движение в центр затруднено на Ярославском и Ленинградском шоссе, Волгоградском проспекте.

Нет проблем с движением на Каширском и Звенигородском шоссе, Ленинском проспекте.

Трудности могут возникать из-за дорожных работ, которые идут на 82 км, 31 км и 53 км МКАД, Волоколамском шоссе, проспекте Мира, Дмитровском и Варшавском шоссе, Большом Каменном мосту.