РИАМО - 22 июн. На благотворительном сервисе mos.ru появился раздел, в котором можно увидеть информацию об организациях, участвующих в проекте, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Возможность совершать пожертвования доступна обладателям авторизованных аккаунтов. Для того, чтобы совершить пожертвование, нужно нажать кнопку «Помочь» и указать сумму взноса.

«Цифровизация позволяет расширять возможности общественных и городских инициатив, помогая реализовывать значимые социальные проекты. Специальный сервис на mos.ru дает возможность узнавать о благотворительных программах и направлять средства в адрес подключенных к нему организаций онлайн в любое удобное время и неограниченное количество раз», - сообщила председатель комитета общественных связей и молодежной политики столицы Екатерина Драгунова.

Она уточнила, что сейчас таким способом можно поддержать детей и взрослых в сложных жизненных обстоятельствах, людей разного возраста с ограниченными возможностями здоровья и многих других, нуждающихся в помощи.

Сервис появился на портале mos.ru осенью прошлого года. Горожане за это время успели сделать 18 тыс. пожертвований на сумму более 5,2 млн руб.​