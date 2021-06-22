РИАМО - 22 июн. Российский футболист, нападающий сборной РФ Артем Дзюба извинился перед болельщиками за поражение в матче с командой Дании в заключительном туре группового этапа Евро-2020, сообщает Федеральное агентство новостей.

Он считает, что счет в этом матче оказался не совсем по игре, однако он продемонстрировал разницу в уровне двух команд.

«Те, кто об этом мечтал: наслаждайтесь, можете нас материть. Вы, наверное, будете правы», — сказал Дзюба.

21 июня Сборная России проиграла команде Дании со счетом 1:4. Команда потеряла шансы на выход из группы.

В прошедшем матче между сборными России и Финляндии, который проходил 16 июня в Санкт-Петербурге, российская сборная выиграла с минимальным перевесом 1:0.