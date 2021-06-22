РИАМО - 22 июн. Температура воздуха во вторник в столице и Подмосковье прогреется до плюс 30-35 градусов, регион в этот день будет находиться под контролем антициклона, сообщается на сайте «Метеоновости».

В столице столбики термометра поднимутся до отметок плюс 33-35 градусов, в Подмосковье – плюс 30-35 градусов.

Ветер переменный, слабый. Атмосферное давление в середине дня составит 751 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха около 30 %.

Установившиеся температурные значения превышает климатическую норму на 8-10 градусов, резко падает и содержание кислорода в воздухе.

Многие метеозависимые люди, особенно с сердечно-сосудистыми заболеваниями, тяжело переносят такую жару.