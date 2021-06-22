РИАМО - 22 июн. Музейно-выставочный центр Серпухова приглашает всех желающих принять участие в ежегодном конкурсе на лучший сувенир городского округа, который проводится в рамках мероприятий, посвященных Дню города, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Для этого необходимо заполнить заявку, ознакомиться с положением о конкурсе и принести свои работы.

В рамках празднования Дня города в Музейно-выставочном центре будет открыта выставка сувениров, на которой будут представлены все конкурсные работы.

Прием заявок и конкурсных работ осуществляется с 24 по 31 августа 2021 г. по адресу: г. Серпухов, ул. Горького, 5-б, МБУК «МВЦ» или по электронной почте mvc-mvc@mail.ru.