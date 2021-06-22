РИАМО - 22 июн. Неизвестные разгромили цветочные клумбы в сквере Урицкого в подмосковном Серпухове, были украдены некоторые кашпо и петуньи, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

«Цветочные вандалы, как их уже окрестили жители Серпухова, совершили новый налет. Предыдущей их жертвой был большой цветник возле Высоцкого монастыря, у смотровой площадки. Теперь же руки похитителей растений добрались и до сквера Урицкого», — сказали в пресс-службе.

Несколько лет назад здесь были проложены пешеходные дорожки, установлены скамейки, урны и элементы паркового освещения, был посеян газон, посажены липы, установлены вертикальные цветочные композиции.

«Мы просим бережно относиться к общественному имуществу. Напомним, что порча клумб и цветников попадает под статью о мелком хулиганстве и наказывается штрафом или административным арестом до 15 суток», — напомнили в пресс-службе.