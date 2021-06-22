РИАМО - 22 июн. Водитель грузового автомобиля, который выехал на тротуар на Садовом кольце в столице, по предварительной информации, умер от сердечной недостаточности до столкновения, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

21 июня на Садовой-Каретной улице водитель грузовика не справился с управлением, фура выехала на тротуар и сбила рекламный щит.

«Грузовой автомобиль был пустой, без груза. На него не был оформлен пропуск для проезда в зону ТТК, только в зону МКАД. Причины въезда в центр выясняют правоохранительные органы», - сказали в пресс-службе Дептранса.

Грузовик уже убрали с проезжей части. Движение было полностью восстановлено.