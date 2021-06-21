РИАМО - 21 июн. В д. Раздоры Одинцовского городского округа строители принялись за возведение 2 этажа кампусов гимназии им. Е. М. Примакова для проживания учащихся, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

«На объекте задействовано более 120 рабочих и 26 единиц техники. Ведутся работы по армированию и бетонированию стен 2 этажа зданий. На стадионе завершено бетонирование трибун, ведется подготовка основания поля под покрытие из искусственной травы. Строительство в графике», - сказал министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев.

На базе гимназии планируется создать гуманитарный кластер. Состоять учебные блоки будут из направлений «Наука», «Искусство», «Спорт». Кроме того, для учащихся предусмотрен свой учебный корпус, столовая, библиотека, а также актовый зал и кампусы, где можно проживать.

Спортивное ядро, котельная и 1-й кампус планируется ввести в эксплуатацию до конца текущего года, еще 3 кампуса - в июне следующего года, а учебный корпус - в сентябре 2023 года.

Строительство ведется в рамках национального проекта «Образование», бюджет которого составляет 784,5 млрд рублей.