РИАМО - 21 июн. В Подмосковье до 1 августа к аналитической системе видеонаблюдения планируется подключить 880 контейнерных площадок, произойдет это в рамках реализации проекта по контролю за работой областных операторов и оперативному реагированию на скопление отходов, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

I этапом с мая 2021 года в 24 муниципалитетах Подмосковья установлено 345 камер видеонаблюдения. Больше всего камер установили в городских округа Ленинский – 71 камера, Балашиха – 59, Дзержинский – 44 и Щелково – 43 камеры.

«С середины мая благодаря этой системе видеонаблюдения было выявлено 218 нарушений на контейнерных площадках» - сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Он добавил, что ПО определило события в дашборде и отобразило их на интерактивной карте. После специалисты регионального и муниципального ЦУР вместе с областными операторами приняли решение, в результате которого нарушения удалось устранить в течение 3 часов.

«Система уже показывает положительные результаты, и по поручению губернатора (Подмосковья Андрея Воробьева – ред.) до 1 августа на территории Московской области будет подключено еще 535 камер в 33 муниципалитетах», – подчеркнул Велиховский.

Больше всего камер планируется установить в городских округах Мытищи, Химки, Одинцовский, Балашиха и Сергиево-Посадский. Таким образом, в названных округах разместится 64, 57, 47, 45 и 42 камер соотвественно.

Работа ведется в рамках создания комплексной системы по обращению с отходами, она базируется на раздельном сборе твердых коммунальных отходов и нацелена на то, чтобы увеличить доли перерабатываемых отходов. Это представляет собой одну из главных целей национального проекта «Экология».

В рамках нацпроекта «Экология» работа ведется по нескольким направлениям, а именно отходы, вода, воздух, природа и животные, наилучшие производственные технологии.