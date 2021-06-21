РИАМО - 21 июн. В одном из зданий в д. Тучково, которая находится в Рузском городском округе, произошел пожар, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

Сообщение о возгорании в здании по адресу: Технологический проезд, д. 6, поступило в оперативно-дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях в 17:57. К тушению привлечено 13 единиц техники и 47 человек.

Всего за минувшие сутки в Московской области произошло 79 техногенных пожаров. Спасен 1 человек. От ГУ МЧС РФ по Подмосковью на техногенные пожары привлечено 693 человек и 198 единиц техники.