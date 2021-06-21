РИАМО - 21 июн. В деревне Осеченки Раменского округа открыли 1-й в Подмосковье офис социальной газификации, каждый день в нем смогут оформлять комплексные договоры на услуги «Мособлгаза» до 400 жителей. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и зампред правительства РФ Александр Новак в понедельник проверили, как организована работа офиса. Всего в Подмосковье откроют 7 таких стационарных пунктов. Они появятся там, где газификация сегодня нужнее всего.

Также будут и выездные офисы, которые сами приедут к жителям в поселки и СНТ. Всего в Подмосковье развернут 674 точки приема населения, включая МФЦ, «Мособлгаз», «Россети», МЭС, «МосОблЕИРЦ».

«Мы пришли с мужем газифицировать свой частный дом. Три года назад нам было предложено подключиться за 2,5 млн руб. Дом новый, таких денег сразу мы не смогли найти, думали, как нам с соседями в скадчину все это приобрести. Эта программа сейчас очень хорошо выручает, мы благодарны. Сроки очень короткие — 3 месяца. Мы уже заключили договор и будем экономить около 120 тыс. руб за месяц», — сказала жительница Раменского Наталья Ефимова.

Жители смогут, к примеру, подключить газ, или же установить котел или плиту. В офисе также ответят на все вопросы о президентском проекте соцгазификации, в рамках которого к каждому участку совершенно бесплатно подведут газовую трубу. Речь идет именно о тех населенных пунктах, где уже есть ГРС.

В офисах жителям помогут сориентироваться по тарифам. Для экономии людей разработано 3 пакета подключения, включающих установку газовых счетчиков, котлов, сопутствующего оборудования и техобслуживание. Вместо кипы бумаг теперь нужен только 1 договор. Сокращены и сами сроки подключения.

Также в офисах будут предоставлять и другие услуги - например, предложат зарегистрировать объект недвижимости. Кстати, это обязательное условие участия в программе соцгазификации. Тут же проконсультируют по оплате за ТКО и электричество, льготам, если они полагаются, и даже поставят прививку от коронавируса.

Заявку на газификацию также можно оформить дистанционно, в онлайн режиме – на сайтах «Мособлгаза» и министерства энергетики Московской области размещён порядок действий, даны ответы на часто задаваемые вопросы.