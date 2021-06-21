РИАМО - 21 июн. АО «Моспроект-3» стало генподрядчиком на проведение проектно-изыскательских работ по объекту «Технологическая часть ТПУ (транспортно-пересадочного узла – ред.) на станции метро «Лесопарковая», сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.

«Заключен контракт с подрядной организацией, мы приступаем к проведению проектно-изыскательских работ II этапа строительства технологической части ТПУ на станции метро «Лесопарковая». Проектирование планируем завершить в III квартале 2022 года», – сказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

В рамках технического задания на проектирование предстоит формирование улично-дорожной сети, реконструкция имеющегося проезда от МКАД до территории Наркологической больницы №17, возведение стоянки такси, плоскостной перехватывающей парковки, автостанции и перронов для посадки или высадки пассажиров наземного пассажирского транспорта с отстойно-разворотной площадкой автобусов. Кроме того, заданием предусматривается многоярусный паркинг на 350 машиномест.

В проектной документации необходимо предусмотреть возведение надземного пешеходного перехода с лестничными сходами и лифтами, чья длина составляет около 500 м.