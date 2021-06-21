РИАМО - 21 июн. Игра датчан против сборной России в 1 тайме представит собой агрессивный футбол, активный прессинг, давление в высокой части поля, а также у чужих ворот, к которому российские футболисты должны быть готовы, сообщает Газета.ru.

Российский футболист и тренер Александр Точилин отметил, что от победы национальной сборной зависит ее выход из группы. В связи с этим футболисты подойдут к игре в максимальной готовности и покажут все, на что способны.

«У Дании были 2 игры, которые в силу разных причин не стоит сравнивать. В 1 матче на них очень сильно повлиял эпизод с Кристианом Эриксеном, психологически команда надломилась. Если брать игру с бельгийцами, надо говорить, что 1 тайм и второй отличались. Сильной стороной датчан можно назвать то, что команда достаточно быстрая», – сказал Точилин.

Кроме того, по его мнению, индивидуальное мастерство футболистов находится на нужном уровне, у них есть понимание, во что они желают играть.

Матч между датчанами и россиянами пройдет в понедельник в Копенгагене. Встреча стартует в 22:00 по Москве.

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