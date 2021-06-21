РИАМО - 21 июн. Радикально уменьшить количество пластика можно при покупке бытовой химии на разлив в собственную тару, сообщает Федеральное агентство новостей.

«От всего не откажешься, но можно пробовать планировать свое потребительское поведение, в том числе рассматривать какие-то альтернативы. С другой стороны, даже если сейчас не существует 100% выбора, мы можем обращаться и к товаропроизводителям. С просьбой, например, ту же самую бытовую химию покупать на разлив в свою тару. И таким образом радикально уменьшать количество этого пластика», — сказала представитель движения «РазДельный Сбор» Екатерина Шалунова.

Она добавила, что проблема для утилизации пластика состоит в том, что в основном товары содержат в себе далеко не 1 вид материала. Так, на бутылках, в которых находится вода или йогурт, можно увидеть термоусадочную этикетку, сделанную из другого вида пластика, что и затрудняет процесс ее переработки.

Шалунова отметила, что ограничивать использование нового пластика не стоит. Вместо этого можно стимулировать использование повторного материала, вводя какие-то целевые показатели. После нужно составить дорожную карту, где эти показатели увеличивались бы и доходили до значимых цифр.

Один из главных вопросов современной эко-повестки — проблема крайне ограниченной области применения вторсырья. Заниматься подобным могут только крупные корпорации. Тем не менее, роль в решении проблемы контроля над пластиком играет практика раздельного сбора отходов.

По словам Шалуновой, когда потребитель определяет вид имеющегося материала сам, а после направляет его в отдельный поток, это способствует получению более чистого вторичного сырья, спрос на который выше, чем на тот, что смешивается в одном потоке.

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