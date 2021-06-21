РИАМО - 21 июн. В деревне Мокрое Можайского городского округа перезахоронили 136 воинов, которые погибли во времена Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба Главного управления социальных коммуникаций Москвоской области.
Останки погибших были подняты во время двух Вахт Памяти в прошлом и текущем годах.
Санитарно-эпидемиологические нормы в соответствии со сложившейся ситуацией с коронавирусом соблюдались в течение всей церемонии.
Поиском погибших в войне занимаются подмосковные отряды «Рубеж», «Дон», «Укрепрайон №36» и «Приказ №270». Перезахоронение бойцов Красной Армии проводится администрацией Можайского округа каждый год. Мероприятие прошлого года не составлялось из-за Covid-19. Из 136 погибших бойцов удалось установить личность 82 человек. Помогли в этом найденные медальоны и архивные документы обобщенного электронного банка данных «Мемориал».
В мероприятии участвовали государственные деятели, представители поисковых отрядов, духовенства, ветеранских организаций, активисты молодежных организаций, а также жители городского округа. Родственники бойцов приехали проститься с ними из Воронежской, Смоленской, Читинской, Тверской, Нижегородской областей, а также из Чувашии, Казахстана, Эстонии и Республики Крым.
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