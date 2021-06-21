РИАМО - 21 июн. В деревне Мокрое Можайского городского округа перезахоронили 136 воинов, которые погибли во времена Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба Главного управления социальных коммуникаций Москвоской области.

Останки погибших были подняты во время двух Вахт Памяти в прошлом и текущем годах.

«Спасибо поисковикам за их труд, за возможность отдать почести и склонить голову перед героями, которые ценой своей жизни подарили нам мир. Наша святая обязанность хранить память подвигов наших солдат. Их героические поступки невозможно переоценить, они подарили свободу не только нам, но и всем миру. Вечная память героям», — сказал глава городского округа Можайск Денис Мордвинцев.

Санитарно-эпидемиологические нормы в соответствии со сложившейся ситуацией с коронавирусом соблюдались в течение всей церемонии.

Поиском погибших в войне занимаются подмосковные отряды «Рубеж», «Дон», «Укрепрайон №36» и «Приказ №270». Перезахоронение бойцов Красной Армии проводится администрацией Можайского округа каждый год. Мероприятие прошлого года не составлялось из-за Covid-19. Из 136 погибших бойцов удалось установить личность 82 человек. Помогли в этом найденные медальоны и архивные документы обобщенного электронного банка данных «Мемориал».

В мероприятии участвовали государственные деятели, представители поисковых отрядов, духовенства, ветеранских организаций, активисты молодежных организаций, а также жители городского округа. Родственники бойцов приехали проститься с ними из Воронежской, Смоленской, Читинской, Тверской, Нижегородской областей, а также из Чувашии, Казахстана, Эстонии и Республики Крым.