РИАМО - 22 июн. На территории Ленино-Снегиревского военно-исторического комплекса в Истре во вторник состоится акция «Лучи Победы» в память о начале Великой Отечественной Войны. Акцию проведет Общероссийский народный фронт.

По всей стране прокатится волна света. Она поднимется в небо в 22:00 в городах-героях и городах воинской славы России.

Зажгутся прожекторы в знаковых местах, которые стали неотъемлемой частью истории Победы в Великой Отечественной войне.

День памяти и скорби — памятная дата. Отмечается ежегодно 22 июня в России, Украине («День скорби и чествования памяти жертв войны») и Белоруссии («День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны») в годовщину начала Великой Отечественной войны.​