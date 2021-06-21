РИАМО - 21 июн. Избыточное количество клубники может привести к псевдоаллергической реакции, в связи с этим детям нельзя есть эту ягоду в большом количестве, сообщает Nation News.

Иммунолог Андрей Продеус предупреждает, что из-за неправильной дозировки клубника может нанести вред аллергикам и детям.

Согласно медицинским экспертам программы Жить здорово!» Елена Малышевой и Дмитрию Шубину, ягода обладает большой пользой для организма из-за того, что в 100 г. клубники содержится суточная норма витамина C. Кроме того, ее красный цвет говорит об антоцианах, защищающих человека от свободных радикалов и ультрафиолетового излучения.

Для того, чтобы выбрать правильную ягоду, владелец клубничной плантации Иван Чепенко рекомендует выбирать клубнику по аромату и внешнему виду.

Чепенко отметил, что аромат свежей ягоды трудно перепутать с другим. Сама по себе клубника должна быть ровного цвета, без светлых хвостиков, а чашелистики – не желтыми и не жухлыми. Кроме того, клубника должна находится при продаже в той же таре, в которую ее собирали. Есть ягоду нужно свежей, в связи с этим рекомендуется покупать ягоду местного происхождения.

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