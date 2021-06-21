РИАМО - 21 июн. В Подмосковье, согласно поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, запущен мониторинг и контроль за ходом работ по ремонту подъездов, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Те, кто выполняют работы, загружают каждый день фото или видео, где рассказывают о работах на день, а в конце дня – о работах, которые удалось выполнить с указанием объемов. Происходит это через мобильное приложение.

«В результате мы сможем в ежедневном режиме отслеживать в скольких подъездах ведутся работы, какой объем работ выполнен за день. Все загружаемые данные формируют электронный журнал работ», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Он добавил, что после выполнения всех работ, их принимают администрации округов, а подъезд получает статус «завершен». Далее в управление технического надзора капитального ремонта направляется приглашение на приемку подъезда.

Затем работники управления выезжают по адресу и составляют заключение о качестве проведенного ремонта. Так, по итогам заключения, подъезд либо принимают, либо отправляют на доработку. После процедур получается паспорт подъезда, где обозначено время работ, их объем, замечания по ним и их устранение, а также акт приемки и информация об оплате.

У этой системы есть мобильное приложение и web-версия. В приложении работают исполнители работ, а в web-версии отображается вся информация. На каждый подъезд приходится отдельный паспорт.

«С помощью системы мы следим за выполнением самих работ и их объемами. На сегодня мы покрасили более 1 млн кв. м. стен, почти 0,5 млн потолков, заменили 9 тыс. окон и 22,5 тыс. почтовых ящиков» — подчеркнул Велиховский.

Ранее МинЖКХ Подмосковья и региональные муниципальные образования определили план на текущий год, в рамках которого нужно отремонтировать 13 тыс. подъездов многоквартирных домов.

Велиховский отметил, что до конца конца июня ремонт закончится в 5,2 тыс. подъездах. В настоящее время он выполнен в 2,9 тыс. подъездах, что составляет 55% от I этапа в 2021 году. 3,2 тыс. подъездов находятся в разной степени готовности.

Программа «Мой подъезд» действует с 2016 года, за это время в Подмосковье отремонтировано свыше 83 тыс. подъездов. Участие в программе добровольное и происходит по решению собственников жилья.

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