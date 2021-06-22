РИАМО - 22 июн. Возобновилось авиасообщение Турции и России, весной его пришлось прервать из-за неблагоприятной эпидситуации с коронавирусом.

Для россиян Турция стала недоступна с 15 апреля. Недавно в Турции побывали российские специалисты, которые отметили, что в стране носят маски, людям доступны санитайзеры, организован контроль безопасности.

Также Россия 28 июня возобновит перелеты с Италией, Болгарией, Кипром, Бельгией, Ирландией, Иорданским Хашимитским Королевством, Северной Македонией. С США также восстановят воздушное сообщение, но ограничат число рейсов.

Ранее РФ возобновила авиаперелеты с Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко, Хорватией и чартерные полеты в Албанию.