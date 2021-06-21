РИАМО - 21 июн. С наступлением жары на комплексы по переработке отходов «РТ-Инвест» жители стали приносить больше пластиковых бутылок, их объем вырос на 20%, сообщает пресс-служба компании.

Специалисты отмечают, что такое явление традиционно происходит с наступлением жары и повышенным спросом на прохладительные напитки.

Общий объем отходов, отсортированный за 3 весенних месяца, также вырос и достиг рекордных показателей – 500 тыс. т.

Сортировку на КПО «Север» в Сергиево-Посадском округе весной прошли 160 тыс. т отходов, КПО «Юг» в Коломенском районе обработал 100 тыс. т, столько же поступило в КПО «Дон» в городском округе Кашира, КПО «Храброво» в Можайском округе принял 140 тыс. т.

Число поступающих отходов заметно увеличилось на майских праздниках. В лидеры вышел стеклобой. Его объемы выросли на 20% и по итогам 3 месяцев достигли 600 т. на комплексе «Храброво», 1,5 тыс. т – на комплексах «Дон» и «Юг», 2,3 тыс. т на комплексе «Север».

Второе место поделили пластиковые бутылки и макулатура. Наибольший объем этих фракций отобран на комплексе в Сергиево-Посадском округе – 7 тыс. т бумаги и картона, 1 тыс. т ПЭТ.