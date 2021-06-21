РИАМО (МЫТИЩИ) - 21 июн. 20 новых поездов «Москва», произведенных на предприятии «Метровагонмаш» в Мытищах, начали работать в московском метро с начала этого года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Всего в столичной подземке курсируют уже 65 новейших подвижных составов. Вагоны поездов метро нового поколения «Москва 2020» - это самые современные подвижные составы, созданные на основе передовых инженерных и конструкторских решений, применяемых в мировом метровагоностроении.

Поезда «Москва» оснащены более широкими, чем у других вагонов, дверями и переходами. Здесь установлены автоматические системы обеззараживания воздуха, USB-зарядки между обновленными пассажирскими сиденьями, применена подсветка поддиванного пространства.

«С 2020 по 2030 год подмосковный «Метровагонмаш» соберет для столичного метро более 1,3 тыс. современных вагонов. В результате на линии выйдут 170 новейших подвижных составов. Это позволит Московскому метрополитену обновить подвижной состав и повысить качество и комфорт перевозок для жителей и гостей города», - отметила министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.