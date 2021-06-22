РИАМО (БАЛАШИХА) - 22 июн. Балашихинский «Водоканал» во вторник проведет промывку сетей водоснабжения в микрорайоне Ольгино, на время работ могут временно изменяться органолептические показатели воды, сообщается на сайте предприятия.

С 09:00 до 17:00 будет проводиться плановая промывка водопроводных сетей в микрорайоне Ольгино в районе жилых домов на улице Граничной, 32, 34, 36, 36А (детский сад), 38, 38А (детский сад), 40, магазин «Пятерочка».

В связи с проведением работ по промывке сетей холодного водоснабжения возможны случаи временного понижения давления холодной воды и изменения органолептических показателей воды.

Подвоз воды по требованию будет обеспечен.