РИАМО (МЫТИЩИ) - 21 июн. Мытищинские «Волонтеры Победы» накануне Дня начала Великой Отечественной войны высадили хосты перед зданием молодежного центра «Импульс» на улице Силикатной в рамках акции «Сад памяти», сообщается на сайте администрации горокруга.

В сквере напротив здания молодежного центра «Волонтерами Победы» и сотрудниками учреждения были высажены хосты – они широко используются в садоводстве и ландшафтном дизайне, ценятся как теневыносливые декоративно-лиственные растения с высокими цветоносами.

По словам заместителя директора МЦ «Импульс» Павла Журкевича, перед посадкой были длительные консультации со специалистами, которые и посоветовали именно эти растения, которые ценят за красоту и неприхотливость.

«Накануне Дня памяти и скорби проводят разные акции, но смысл каждой из них одинаковый. Мы должны помнить и чтить свою историю и не допустить новых войн», - сказал Журкевич.

Международная акция «Сад памяти» организована Всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы» и Фондом памяти полководцев Победы при поддержке Минприроды России и Рослесхоза в рамках национального проекта «Экология», а также Всероссийского общества охраны природы.

Впервые акция была проведена в 2020 году. Ее цель – создание зеленых памятников каждому, кто погиб в годы Великой Отечественной войны.

Всего в ходе акции будет высажено 27 млн. деревьев, цветов, кустарников в память о 27 миллионах погибших.