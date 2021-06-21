РИАМО - 21 июн. В обновленной версии Единой методики по определению расходов на ремонт поврежденного транспорта по договору ОСАГО средняя цена расходов станет рассчитываться для каждого субъекта России и обновляться раз в 3 месяца, сообщает Газета.ru.

Новая версия методики вступит в силу 20 сентября.

По данным Банка России, очередная версия справочников перед тем, как ее утвердят, пройдет общественное обсуждение на сайте профессионального объединения страховщиков. Так, люди смогут высказать свои замечания и предложения по средней цене запчастей, материалов и работ.

Помимо прочего, в обновленной версии уточняется порядок расчета выплат при полном уничтожении автомобиля.

Ранее Государственная дума приняла закон, отменяющий обязательный техосмотр машины для получения полиса ОСАГО. Новые правила вступят в силу 22 августа.