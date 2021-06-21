РИАМО (БАЛАШИХА) - 21 июн. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов вместе с депутатами совета депутатов Ульяной Кондряковой и Александром Евсюткиным поддержал инициативу ребят городского молодежного экологического лагеря труда и отдыха по наведению порядка у стелы Победы в микрорайоне Керамик Балашихи к 22 июня, сообщили в пресс-службе депутата.

«Вокруг памятника много тополей, которые в этот период активно сбрасывают свои опушенные семена. Сегодня, накануне Дня памяти и скорби, мы с активистами очистили и отмыли стелу Победы. Важно, чтобы жители микрорайона могли прийти завтра к памятнику, поклониться своим родным и близким, вспомнить дедов и прадедов, участников Великой Отечественной войны», – сказал Ефимов.

Он поблагодарил ребят за инициативу, а администрацию Балашихи – за спецтехнику, которая позволила отмыть постамент памятника от тополиного пуха.

По словам воспитанницы молодежного эколагеря Кристины Худенцовой, сохранять обелиски, памятники Победы, знать свою историю, помнить героев ВОВ, кто ценой своей жизни защитил страну от фашизма, дал нам мир – это их обязанность, как потомков прадедов-победителей.

В конце мероприятия депутаты вместе с ребятами возложили цветы к стеле Победы в память обо всех жителях Балашихи, не вернувшихся с фронтов Великой Отечественной.