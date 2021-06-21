РИАМО - 21 июн. Для того, чтобы сборная России по футболу смогла победить Данию, нужно, чтобы на поле была команда, сообщает Газета.ru.

Бывший главный тренер юношеской сборной России Андрей Гордеев отметил, что у датчан крепкая команда и национальную сборную ждет тяжелый, а также важный матч.

«Не могу сказать, что я специально анализировал сборную Дании, но это сильная команда, которая хорошо обороняется. Мы можем у нее выиграть при одном условии: если у нас на поле будет команда», – сказал Гордеев.

Он добавил, что ранее российская сборная проиграла бельгийцам, в матче с которыми команды у национальной сборной не было.

«Хорошо, что выиграли у финнов, молодцы. Главное — показать, что есть команда, в этом случае даже неудачный результат можно будет принять. Давайте, ребята, за вас болеет вся Россия. Ждем, что сборная выиграет этот матч», — подчеркнул Гордеев.

Кроме того, согласно оценке специалиста, сборную Россию на игру с соперниками подстегнут резкие высказывания датчан.

Матч между сборными Дании и России пройдет в понедельник, 21 июня, в Копенгагене. Встреча начнется в 22:00 по Москве. Национальная сборная сыграет матч без поддержки болельщиков.

Сборная России после двух игр набрала 3 очка. За поражением от Бельгии со счетом 0:3 последовала победа над финнами со счетом 1:0. В настоящее время сборная находится на 2 месте турнирной таблицы, у нее одинаковое количество очков с финнами.